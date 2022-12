Pavel opět obrací. Babiš je větší hrozba než Nerudová, podpořil bych ji

Pokud by Petr Pavel nepostoupil do druhého kola prezidentských voleb, podpořil by v boji s Andrejem Babišem Danuši Nerudovou. Minulý týden přitom tvrdil, že s podporou Nerudové by proti Babišovi z mnoha důvodů váhal, čímž narušil své dřívější prohlášení, že by proti Babišovi podpořil kohokoliv.

Foto: Právo, Novinky Kandidáti na prezidenta. Zleva Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš

