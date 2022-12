Pavlovo vyjádření o Nerudové byla strategie, ale i „vlastňák“, zní od odborníků

„Mně to připadá, že si dal vlastní gól. Zdá se, že nepochopil dynamiku volební soutěže. Tábory jeho podporovatelů a podporovatelů paní Nerudové se minimálně potenciálně překrývají a pro řadu voličů je motivací hlasovat pro tyto kandidáty, aby nezvítězil pan Babiš. A toto je signál, že pan Pavel tuhle hru úplně nehraje,“ komentoval Pavlův výrok Sokol.

Pavel podle Deníku N na otázku, zda by podpořil Nerudovou ve druhém kole proti Babišovi, odpověděl: „Zpočátku jsem měl celkem jasno, ale musím říct, že teď – po tom, co se dozvídám, a také i z častějších osobních kontaktů – bych ještě asi vážil. Každopádně bych ale čekal až na konkrétní situaci před volbou a na stav informací, které budu mít v té době, abych se mohl rozhodnout, koho mohu podpořit. Není to tak jednoznačné, jak to vypadá.“

Nerudová vzápětí Novinkám řekla, že ona by Pavla ve druhém kole proti Babišovi volila.

Nerudová reaguje na Pavla: Já bych ho v druhém kole podpořila Prezidentské volby

Sokol nerozumí, proč se k takovému výroku Pavel rozhodl. „Pro většinu jeho příznivců je to neuvěřitelný výrok,“ míní.

Je si však jistý, že je to neobratná součást strategie, jak Nerudové sebrat voliče. „Asi je to výsledek nervozity, že se podpora voličů mezi ním a Nerudovou vyrovnala a postoupit do druhého kola mohou oba. Budeme tedy zřejmě měsíc svědky takových ‚primárek‘, kdy na sebe budou útočit,“ řekl Novinkám Sokol.

Může se mu to vymstít

Bureš souhlasí, že Pavel svými slovy taktizuje. „Pokud Pavel řekne, že paní Nerudovou možná nepodpoří ve druhém kole, tak to oslabuje potenciál Nerudové porazit ve druhém kole Babiše. Pan Pavel to dělá proto, že chce, aby se do druhého kola Nerudová nedostala,“ míní.

Podle Bureše se však taková metoda může Pavlovi vymstít. „Společnost je rozdělená na dvě skupiny. Voliči opozice mají jasno, ti budou volit ve druhém kole Babiše. Druhá skupina voličů jsou lidé, kteří souhlasí s vládou, a ti chtějí volit takového kandidáta, který porazí Babiše. Ti lidé, kteří chtěli volit generála Pavla, protože by byl schopen porazit Babiše, mohou být naštvaní, protože tím, že nepodpoří Pavel Nerudovou, může způsobit, že se Babiš na Hrad dostane. Možná už v prvním kole teď tihle lidé podpoří Nerudovou,“ myslí si Bureš.

Gregor na rozdíl od svých kolegů nepředpokládá, že by Pavlova slova měla na voliče velký vliv. „Oba kandidáti chápou, že explicitní podpora toho druhého je může stát nějaké hlasy. Musí velice opatrně našlapovat a vážit každé slovo, které řeknou ve vztahu ke druhému kandidátovi. Myslím, že to, co Pavel řekl, byla snaha, jak se vyhnout konkrétní odpovědi,“ řekl Novinkám.

Má Pavel „informace“?

Bureš i Sokol se pozastavují i nad Pavlovým výrokem o tom, že má o Nerudové nějaké „informace“. Podle Sokola mají pouze odvést pozornost od jeho vlastní minulosti v KSČ.

Burešovi se takový styl nelíbí. „Je to hluboce nemorální, rozumní voliči tohle musejí odmítnout. Ale pokud se nestane, že vytáhne něco, co bude pravdivé a co Nerudovou poškodí,“ komentoval pro Novinky.

Petr Pavel si už není jistý, jestli by ve druhém kole podpořil Nerudovou Prezidentské volby

Podle Bureše se možná mohl Pavel inspirovat u bývalého amerického prezidenta Trumpa. „Ten říkal, že má něco na Bidena nebo na guvernéra Kalifornie. Asi to může udržovat pozornost voličů v kampani, kteří jsou přístupní konspiracím. Je to signál, že si mají počkat, co řekne. Přilepí na sebe oči a uši voličů, aby sledovali každý jeho výrok a každou jeho tiskovku,“ míní politolog.

Závěr kampaně bude duel

Sokol se domnívá, že Pavlova neobratnost souvisí tím, že nemá dostatečné zkušenosti ve vysoké politice. „Mistr v kampani je pan Babiš. Ten se do těchto věcí nemontuje. Nechává to dělat jiné lidi. Z toho by se pan Pavel měl poučit,“ poznamenal.

Bureš doplnil: „Přesvědčené voliče Babiše potěší, že se ti dva hádají mezi sebou.“ Míní, že pořád má Pavel ve druhém kole větší šanci porazit Babiše, než Nerudová. I přesto, že svou kampaň prý Pavel v poslední době podceňuje a Nerudová má v médiích víc prostoru.

Podle Gregora se bude mezi voliči spekulovat o tom, jestli postoupí Pavel nebo Nerudová, ještě následující týden. „Potom nás na pár dnů politika přestane zajímat kvůli Vánocům a Novému roku. Po něm přijdou zřejmě nové průzkumy, které ukáží, zda se růst preferencí Danuše Nerudové zastavil, nebo pokračuje. To ukáže, jaká bude další taktika Andreje Babiše. Protože on nemá výrazný náskok, on nemá stoprocentní postup do druhého kola,“ poznamenal.

„Může se stát, že v lednu budeme mít průzkumy, že do druhého kola postoupí Nerudová a Pavel. V tu chvíli na to bude muset Babiš také zareagovat a v tu chvíli to změní dynamiku kampaně,“ uzavřel.

Volby hlavy státu se konají 13. a 14. ledna, druhé kolo o dva týdny později.