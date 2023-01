Nerudová by vyznamenala bratry Mašíny

Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová by vyznamenala bratry Mašíny. Řekla to v předvolebním rozhovoru pro Novinky s tím, že by tak provždy uzavřela tuto kapitolu.

Nerudová by vyznamenala bratry MašínyVideo: Novinky