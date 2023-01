Na Zemanově vysněném přesunutí ambasády do Jeruzaléma se kandidáti neshodnou

Sen končící hlavy státu Miloše Zemana o přesunutí české ambasády z izraelského Tel Avivu do Jeruzaléma by mohl u některých jeho nástupců narazit. Který z prezidentských kandidátů je pro přestěhování ambasády, kdo je proti a kdo nemá jasný názor? To se dozvíte ve videu.

Na Zemanově vysněném přesunutí ambasády do Jeruzaléma se kandidáti neshodnouVideo: Novinky