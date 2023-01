Fischer: S voliči Babiše je třeba pracovat

Jaké bylo jednání v týmu Petra Pavla a s ostatními kandidáty, kteří se tam sešli?

S paní Nerudovou jsem se neviděl, ale potkali jsme se na chodníku s Hilšerovými a jen jsme se pozdravili. Generála Petra Pavla jsem přišel pozdravit, poblahopřát k výsledku a zároveň se zeptat, jak mu můžeme pomoct. A u toho jsme zůstali. Neodnesl jsem si nic konkrétního, spíš jsme se jen domluvili, že se v nejbližších dnech spojíme a uvidíme, co je potřeba dělat.

Je pro vás čtvrté místo, sedm procent, tedy méně než posledně, zklamání?

Není. Je to vzkaz ze země, která má obavy z budoucnosti, v Evropě je válečný konflikt, lidé cítí jeho dopady. Jeden a půl milionu lidí zasažených exekucí je veliká síla. Růst plateb za energie je reálný sociální problém.

Proto se domnívám, že vzkaz z téhle společnosti je jednoznačný. Lidé, kteří mají obavu z budoucnosti, volili možná Andreje Babiše. Myslí si, že kritika vlády je namístě. A s nimi je třeba pracovat.

Fischer nabil na smeč Babišovi Prezidentské volby

Udělal jste někde chybu?

Myslím si, že ne, ale na vyhodnocování je ještě čas. Ani ještě nevím, kdo kde mě volil.

Stálo za to, kritizovat Petra Pavla a Danuši Nerudovou v předvečer voleb pro jejich politickou nezkušenost, za což vám Andrej Babiš poděkoval?

Ten komentář byl psán s ironií a nadsázkou a zároveň je tam velká kritika Babiše. A to, co jsme viděli, kdy významná televizní stanice nepozvala do hlavního vysílacího času všechny kandidáty, ale jen tři vybrané, znamená, že i z hlediska časového Babiš ovládl víc než ostatní.

A mluvil způsobem, jako by nenesl žádnou politickou odpovědnost za to, co se dnes u nás děje. Ti dva na to neuměli odpovídajícím způsobem vůbec reagovat. My, co se potýkáme s Andrejem Babišem už roky, dobře víme, jaký typ politika to je a jak nebezpečný je jeho populismus. Proto jsem se rozlítil. Ale vyčítat mi, že jsem napsal něco, co bylo psáno s nadsázkou, to bych opravdu chtěl odmítnout.

Je to text, za kterým si stojím, a napsal jsem ho po zpackané příležitosti, kterou mohla být debata pro to, aby byl Andrej Babiš konfrontován politickými argumenty s tím, co zvoral. A to se nestalo.

Babiš je bezpečnostním ohrožením. Pavel má nějaký životní příběh a je čas vyjít s pravdou ven

Tu debatu jste přirovnal k restauraci, v níž vám nabídnou jen tři jídla, z nichž na jedno jste alergický, druhé vám nechutná a třetí jste měl včera. Čemu z toho odpovídá Petr Pavel?

Byl to jen okamžitý nápad a nerad bych se k tomu vracel. Když vás média vedou k tomu, že stojí za to zvažovat jen tři kandidáty, tak pak potkáváte lidi, kteří vás konfrontují otázkou: „Vy ještě kandidujete? Vždyť jsou tam jen tři.“ Kdyby média dokázala vysvětlovat celou kampaň a pravidla stejně pečlivě jako vysvětlovala, že je potřeba volit jen tři kandidáty, tak žijeme dnes v jiné společnosti.

Byl by Petr Pavel dobrý prezident, nebo jen menší zlo?

Kandidoval jsem s tím, že přináším silný politický program. Nikdy jsem nehodnotil své protikandidáty jinak, než co jsem řekl během kampaně, a za tím si stojím. A teď hodnotit, kdo bude lepší nebo horší prezident, po mně zatím nechtějte.

Jeden je pro mě nepřijatelný a je bezpečnostním ohrožením. To je Babiš. Druhý má nějaký životní příběh a je čas vyjít s pravdou ven. Proto jsem jej podpořil a tečka.

Takže by měl vysvětlit všechny nejasnosti týkající se jeho minulosti?

Když jdete do politiky, musíte odpovídat i na otázky, které se vás týkají okrajově, ale lidé je s vámi spojují. A to i ty týkající se vašeho angažmá v minulosti. Každý do toho veřejného prostoru přichází s nějakým životním příběhem. Měli bychom za něj být odpovědni a odpovídajícím způsobem ho vysvětlit.

Budete znovu kandidovat do Senátu?

Kampaň bude trvat ještě dva týdny a já bych chtěl pozvat v nejbližších dnech svoji ženu a děti na večeři, kde ty věci vyhodnotíme, protože i jich se týkaly a mnohdy velmi nepříjemnou formou. Tam budeme dělat plány do budoucna.