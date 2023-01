Fischer nabil na smeč Babišovi

Hezká snaha, pane poslanče, ale vedle. My dva jsme soupeři už několik let, co jsem proti Vašim skandálním aktivitám vystupoval v Parlamentu.Děsím se představy, že byste se stal prezidentem. Proto proti Vám kandiduji. Ve druhém kole, pokud nepostoupím, proti Vám podpořím kohokoli. https://t.co/FlDmLwVmSu