Pavlovi mohou pomoci voliči nedávných soupeřů, Babiš se zatím vyjádření podpory nedočkal

Babiš by mohl teoreticky získat 4,5 procenta, konkrétně 248 375 hlasů , které v prvním kole dostal Bašta. Zima s půlprocentní podporou by mu mohl pomoci 30 769 hlasy.

Pokud by senátoři Fischer a Hilšer vyhověli výzvám k odstoupení a Pavel získal jejich podporovatele, dostal by celkem 2 494 673 hlasů, což by na zvolení prezidentem v prvním kole nestačilo.

Nerudová a Fischer patřili spolu s Pavlem mezi kandidáty podporované koalicí Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Pavel, Nerudová a Hilšer měli podporovatele v řadách Pirátů. Jestliže by ve finále přišel hlasovat stejný počet voličů jako nyní, Pavlovi by ke zvolení nestačily ani hlasy jeho voličů a podporovatelů Nerudové, jichž bylo v prvním kole dohromady 2 752 078. Potřeboval by hlasy alespoň části podporovatelů senátorských adeptů. Celkem by mohl dostat až 3 271 695 hlasů, což by představovalo 58,6 procenta.