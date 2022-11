Babiš prezidentem? Častěji je u soudu než ve Sněmovně, nebrala si servítky Pekarová

Šéfka Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se pustila do předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který je jedním z favoritů blížících se prezidentských voleb. V Partii na CNN Prima News uvedla, že by funkci hlavy státu nevykonával ve prospěch občanů. Dokládá to jeho neúčast na jednáních dolní komory, kdy častěji je podle ní i u soudu.

Foto: Novinky PoliTalk Markéta Pekarová Adamová

Reklama