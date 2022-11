Uchazeči o Hrad: Pavel radí chladnou hlavu, Nerudová chce rozhodný postup, Fischer vidí těžkou zkoušku NATO. Babiš mlčí

„I kdyby se situace potvrdila, neznamená to, že se mezi NATO a Ruskem rozhoří konflikt. Pokud se k tomu Rusko přihlásí, bude potřeba podat vysvětlení, proč k tomu došlo,“ prohlásil ve videu zveřejněném na Twitteru.

Podle ekonomky Danuše Nerudové je nutné myslet na to, že zemřeli dva nevinní lidí. „Nejde o to, zda šlo o chybu či záměr. Je to nepřijatelné. Myslím na polské přátele. Je třeba postupovat s rozvahou, ale rozhodně. Způsobem, ze kterého náš nepřítel pochopí, že se nezalekneme. Že jsme silnější. Rusko je teroristický stát,“ napsala s dovětkem: „Polscy przyjaciele, jesteśmy z Wami!“ (Polští přátele, jsme s Vámi!).