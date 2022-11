Boj o druhé kolo se přelévá mezi Nerudovou a Pavla

Třenice mezi kandidáty na hlavu státu, kteří cílí na podobné voliče a mají podle průzkumů nejvyšší šance dostat se do druhého kola spolu s bývalým premiérem Babišem, se budou podle politologů stupňovat.

Nerudová zdůrazňuje, že na rozdíl od Pavla nebo Babiše nemá za sebou komunistickou minulost (v roce 1989 jí bylo deset let). Pavel si zase minulý týden nepřímo rýpl do Nerudové za to, že za pád rakety v Polsku, která zabila dva lidi, obvinila na Facebooku okamžitě Rusko bez toho, aby nejdříve měla dostatek informací.

„Tím, jak je přímá volba koncipovaná, tak kandidáti na sebe musejí vzájemně útočit, aby zvýšili své šance dostat se do druhého kola,“ komentoval situaci Petr Sokol. Obává se, že boj může kandidáty vzájemně poškodit v očích voličů před druhým kolem volby. „Žádný z těchto kandidátů nemá pevnou voličskou skupinu, která by ho volila „za každého počasí“,“ podotkl Sokol.

Podle Miloše Gregora jsou vzájemné ataky nedílnou součástí přímé volby. „K přímé volbě patří polarizace, negativní kampaně… Voliči sice mají abstraktní představy, aby prezident spojoval, nerozděloval a byl tu pro všechny, ale když dojde k volbě samotné, tak se rozhodneme opačně. A zvolíme Miloše Zemana, který je všechno, jen ne prezident všech,“ řekl Novinkám Gregor.

Jaké mají slabiny?

Slabina Pavla, na kterou bude Nerudová a další jeho soupeři útočit, se podle Gregora či Sokola jasně ukázala v uplynulých týdnech. „Je to ta jeho předlistopadová minulost. Nedokáže to dostatečně uvěřitelně a srozumitelně obhájit,“ míní Gregor.

Podle Josefa Mlejnka toho Nerudová umí využít. „Ona dělá rovnítko mezi Pavlem a Andrejem Babišem. Snaží se tím od Pavla odlomit voliče. Pro voliče vládní koalice je tato otázka citlivá,“ řekl Novinkám.

Pavlův tým se zase podle Sokola snaží poukazovat na to, že Nerudová za sebou nemá žádný „příběh“. „Je kandidátkou, která se rozhodla, že bude prezidentkou. Ale není jasné proč,“ řekl Novinkám Sokol.

Mlejnek s ním souhlasí. „Voliči si řeknou, ano, ona byla rektorka a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, ale nemá toho příliš za sebou a najednou šup na prezidentku?“ myslí si Mlejnek.

Oběma, Pavlovi i Nerudové, pak může v politických debatách uškodit absence politické zkušenosti.

Kdo má větší šanci

Otázkou je, který z favorizovaných kandidátů bude pro Babiše nebezpečnějším soupeřem.

Podle Gregora je Nerudová vnímaná jako příliš liberální kandidátka. „Pokud by se dostala do druhého kola, tak Babiš bude reprezentantem voličů z menších měst, vesnic, s nižším vzděláním a starších, Danuše Nerudová bude kandidátkou městských liberálů. A na tom pak bude Babiš stavět drsnou negativní kampaň, v níž se bude snažit společnost rozeštvat a Nerudovou vykreslit jako kandidátku pražské kavárny,“ myslí si Gregor.

Také předpokládá, že na Pavla se Babišovi bude hůř útočit, protože má na rozdíl od Nerudové podporu voličů napříč spektrem. „Dokonce i někteří voliči ANO by chtěli za prezidenta raději Pavla než Babiše,“ poznamenal Gregor.

Riziko však je, že by kvůli Pavlově minulosti někteří voliči ve druhém kole k volbám nepřišli, pokud by se měli rozhodovat mezi dvěma bývalými členy KSČ Pavlem a Babišem.

Ale věřit si nemůže ani Nerudová. „Ta zase může mít problém jako Jiří Drahoš, který neměl žádnou výraznou přednost,“ myslí si Mlejnek.

„Čtvrtý vzadu?“

V otázce, jestli se mezi trojici nejvýraznějších kandidátů – Pavla, Nerudovou a Babiše – může přimíchat někdo čtvrtý, jsou politologové rozdělení. Podle průzkumů by mohl mít největší šance senátor Pavel Fischer.

„Nedokážu si moc představit, co by se muselo stát, aby měl Fischer reálnou šanci do druhého kola postoupit,“ poznamenal Gregor.

Fischer si stejně jako senátor Marek Hilšer podle něj nesou břímě neúspěchu z prezidentské volby v roce 2018. Středula zase prý nemá strategii, jak zaujmout. „A u ostatních kandidátů to vnímám jako téměř vyloučené. Buď nejsou známí, nebo jsou kontroverzní,“ dodal Gregor.

Naopak Sokol Fischera neodepisuje. „Ten se těch soubojů mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou neúčastní. Za určitých okolností to nakonec může být on, kdo se vzadu směje, a nakonec postoupí do druhého kola na úkor těchto dvou kandidátů, kteří se zdecimují mezi sebou,“ uzavřel.

Podle volebního modelu agentury Ipsos by v říjnu vyhrál první kolo Petr Pavel se ziskem 27,9 procenta hlasů. Do druhého kola by s ním postoupil Andrej Babiš (23,3 procenta), Danuše Nerudová by s 16,9 procenta hlasů byla třetí.