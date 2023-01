ON-LINE: Začalo druhé kolo prezidentských voleb

14:12 - Kvůli velkému zájmu médií se volební místnost na obecním úřadě v Černoučku, kde žije a volí prezidentský kandidát Petr Pavel, oproti prvnímu kolu přemístila do větších prostor. Příjezd Pavla se očekává na 14:30, před úřadem na něj čeká hlouček podporovatelů.

14:09 - Oba prezidentští kandidáti v případě své prohry chtějí vyzvat voliče, aby respektovali výsledek voleb. Uvedli to na závěr poslední debaty v Českém rozhlase.

13:54 - Předpokládá se rekordní účast, která by se mohla pohybovat mezi 70 až 77 procenty. V prvním kole hlasovalo 68,24 procenta oprávněných voličů.

Nového prezidenta zvoleného ve třetí přímé volbě na pět let bude Česko znát už v sobotu odpoledne. Úřadu se ujme po inauguraci 8. března, kdy skončí prezident Miloš Zeman.

Těším se na změnu bez ohledu na to, kdo nakonec vyhraje.

Pozor by si měli dát voliči také například na to, zda do obálky nevkládají omylem oba slepené lístky. Pokud komise najde v obálce dva lístky, bude i tento hlas neplatný.