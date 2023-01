Takový volební nápor jsme tu ještě nezažili, hlásí ze Špindlu

„Pokud přijdou všichni, to abychom tady byli non stop do úterý,“ zažertoval jeden ze zapisovatelů. „Jestliže to bude nutné, budeme tady přesčas, což platí pro oba volební dny. Jsme na to připravení. Zákon ukládá, umožnit každému odvolit,“ podotkla Staruchová.