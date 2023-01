Co je dobré vědět před 2. kolem prezidentské volby

Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek a sobotu 27. a 28. ledna 2023. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. Pokud máte v plánu volit mimo své trvalé bydliště, budete k tomu potřebovat voličský průkaz. Zařídit jej bylo možné do středy 25. ledna.