Babiš: Obejít vítěze? Nám jde o program

Ve většině velkých měst jste zvítězili, neobáváte se ale, že vás ostatní opět vyšachují?

My už jsme si zvykli, že to tak je. Hlavní chyba politiků byla, že neudělali většinový systém (pro komunální volby). My ho ale de facto máme, protože je hnutí ANO a zbytek politického spektra. Oni nás vždycky obejdou, vždycky se spojí proti nám, i když někde je to samozřejmě o lidech, všichni nedrží doktrínu předsedů nebo vedení stran.

Rozdíl je v tom, že nás obcházeli, protože to byl čistý Antibabiš. Nešlo jim o lidi

V Plzni se pokoušíte obejít vítěznou ODS. To nevadí?

Na hodnocení bych si počkal, až budou koalice uzavřeny, teď je to předčasné. Našim organizacím do vyjednávání nemluvíme, svá města znají nejlépe samy. Rozdíl je v tom, že nás oni obcházeli, protože to byl čistý Antibabiš. Nešlo jim o program, práci pro lidi, ale zase jen o Babiše. Tady se, předpokládám, domlouvají na základě programu.

Nedoplácíte teď při domlouvání koalic na vaši ostrou kritiku vládních stran?

Prosím vás, my jsme nedělali žádnou ostrou kampaň. Nerozdělujeme společnost, jak se nám to snaží stále podsouvat. My jen říkáme pravdu a fakta, nevymýšlíme si žádné věci.

Když jsem si přečetl, co má pan Vystrčil za sebou, že byl v Občanském fóru, potom v ODS, potom tam byly nějaké kšefty, to je úplně neuvěřitelné, a on si stěžuje. Já ale říkám jen to, co jsem si přečetl za 30 let jeho kariéry.

Co říkáte na Janu Nagyovou (ANO), která je s vámi obžalovaná v kauze Čapí hnízdo a jež postoupila proti Vystrčilovi do druhého kola?

To je ten souboj bezpráví. Všichni vědí, že kauza Čapí hnízdo je vymyšlena, že je to politické trestní stíhání. Čapí hnízdo je jedna z věcí, kterou si proti mně připravili, aby ji mohli mít stále v mediálním prostoru a mohli při každém vydávání říkat, že je Babiš zloděj, a podobné nesmysly, je to absurdní.

Miloš Vystrčil k její kandidatuře řekl, že „kdyby to nebylo tak vážné, tak by mu jí bylo až líto, k čemu se propůjčila“.

Ona? Ne. To si klidně ověřte u pana Kukly (předseda krajského ANO), který potvrdí, že se mi to nelíbilo. Ona na kandidatuře ale trvala, krajská organizace ji navrhla, a tak jsem s tím nakonec souhlasil a ve finále jsem se s tím ztotožnil, jak teď sedím na soudu a vidím tu nepravdivou obžalobu a ty absurdity. Jen se živila svou prací.

V pondělí máte znovu soud. Přijdete, nebo budete před druhým kolem jezdit opět po Vysočině? (rozhovor vznikal v neděli - pozn. red.)

Snad nás pan soudce někdy uvolní a určitě tam ještě nějaký mítink uděláme.

Pokud v Senátu výrazněji posílíte, změníte nějak strategii? Dosavadní senátoři za ANO se nijak zvlášť nevymezovali.

Problém je, a byla to i naše chyba, že to vypadalo, že naši senátoři moc nevystupovali. Nevím, kvůli čemu změnili vlastně hlavičku (klub ProRegion, společný s ČSSD). Neměli jsme žádnou strategii, že by museli být disciplinovaní a museli poslouchat.

Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) se vám povedlo zmobilizovat voliče proti vládě. Spolupráci ODS a ANO nevyloučil. Vy proti tomu nic nemáte?

Neboť to není o ODS, ale o lidech. S hejtmanem Kubou jsem měl skvělou spolupráci, každý týden jsme během pandemie měli videokonference, které řídil a přiděloval mi jako premiérovi slovo, protože jsme bojovali za záchranu životů lidí. Dokonce nás tehdy podpořil s nouzovým stavem, takže to není o ODS, ale o tom, jestli chce ten politik řešit společné věci a je schopen komunikovat. Současná vláda s námi komunikovat nechce.

Co říkáte na debakl místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové v Brně, kde se nedostala do zastupitelstva? Není to špatný signál pro někoho, o kom uvažujete jako o kandidátovi na Hrad?

Paní Schillerová kandidovala z posledního místa (v Brně-Komín, na magistrát kandidovala ze 30. místa), protože chtěla kandidátku podpořit. Celou dobu vyzývala jak při setkání s občany, tak na sociálních sítích, aby ji lidé nekřížkovali a naopak zaškrtli celou kandidátku, takže to je ten důvod. Z toho bych nic určitě nevyvozoval.

Budete v prohraných senátních obvodech vyzývat k podpoře kandidátů jiných stran?