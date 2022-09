V Liberci se rýsuje koalice bez ANO

Vyjednávat se začalo už v době, kdy ještě všechny okrsky nebyly v Liberci ani zdaleka sečtené. SLK si do Vratislavic nad Nisou, kde měli svůj volební štáb, postupně zvali všechna další uskupení, u kterých už bylo jasné, že se dostanou do zastupitelstva.

Trojice jeho vyjednavačů jednala se Starosty zhruba hodinu. „Trošku to tomu (že by Starostové chtěli koalici bez ANO) nasvědčovalo. Férově bylo řečeno, že oni už jednali, ale nic víc konkrétního nezaznělo. Protože nikdo z nás to ještě nemá projednané ve svých zastupitelských klubech,“ řekla na dotaz Práva po jednání se Starosty lídryně kandidátky ANO Šárka Prachařová. Počítá s tím, že nejpozději v pondělí bude se Starosty znovu jednat.

Teď se ale zdá, že ani to by nemusel být problém. „V minulosti byla spousta věcí napříč zastupitelstvem, ale je to o tom, že potřebujeme řešit zájem města a jednat o tom, co povede k nějakému řešení, než o tom, abychom si neustále vyčítali co jsme si kdysi udělali,“ řekl Právu Jaromír Baxa, lídr LOL. Upozornil ale také, že jednání ještě neskončila a budou pokračovat v dalších dnech a že si některé věci představuje jinak, než lídr Starostů a primátor Liberce Jaroslav Zámečník.