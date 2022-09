Návod, jak projít letošními volbami v 6 krocích

Tento víkend bude jednoznačně ve znamení dalších komunálních voleb a voleb do Senátu . Komunální volby se konají každé čtyři roky a rozhoduje se v nich o novém složení obecních zastupitelstev. Senátní volby, po kterých se obměňuje třetina horní komory, probíhají každé dva roky. Letos volby probíhají v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.

Nejdůležitějším údajem voleb je termín a čas, kdy mohou voliči odevzdávat své hlasy. Volební místnosti se otevřou dnes 23. září už ve 14:00 hodin, uzavřeny budou ve 22:00 hodin. Druhý den letošních voleb, tedy sobota 24. září, budou místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00 hodin.

Na rozdíl od celorepublikových komunálních voleb, volby do Senátu probíhají jen v sedmadvaceti obvodech . Případné druhé kolo senátních voleb bude následovat v pátek 30. září a v sobotu 1. října.

Každý volič se musí před volební komisí prokázat občanským průkazem nebo pasem. Občané, kteří volí do Senátu mimo volební obvod trvalého bydliště, potřebují také voličský průkaz. O ten však bylo možné požádat jen do středy 21. září. Každý si může přinést i své hlasovací lístky, které obdržel v předchozích dnech do schránky. Volební komise případně poskytne náhradní přímo na místě, spolu s obálkami s úředním razítkem.