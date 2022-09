Volební úspěch Nagyové by pozastavil proces v kauze Čapí hnízdo. Babiš s ní teď objíždí republiku

Pokud by Jana Nagyová (ANO) uspěla v boji o senátní křeslo, soudní proces v kauze Čapí hnízdo by se pozastavil. Nagyová by totiž získala imunitu a soud by nemohl pokračovat do doby, než Senát rozhodne o jejím vydání ke stíhání. Soudce by se musel rozhodnout, zda na senátní verdikt o Nagyové počká celá kauza, či zda linii týkající se šéfa hnutí ANO Andreje Babiše oddělí k samostatnému projednání. Babiš s Nagyovou právě obráží republiku v předvolební kampani.

Foto: Novinky Nagyová a Babiš - záznam ze soudní síně