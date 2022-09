Kalousek: Souboj Vystrčila a Nagyové je bojem o vládní politiku

„Zejména se o to snaží předseda hnutí ANO (Andrej Babiš) v senátním obvodu Jihlava, kde kandiduje předseda (Miloš Vystrčil) a s Babišem spoluobžalovaná (Jana) Nagyová, bývalá náměstkyně primátora Jihlavy. Tam to dostává symbolickou rovinu,“ dodal Kalousek.

O tom, proč Babiš vyslal na kandidátku zrovna Nagyovou, má spoluzakladatel TOP 09 jasno. „Mluvíme-li o ANO, tak mluvíme o Andreji Babišovi. To je jeho majetek, jeho politická divize Agrofertu. Babiš je spoluobžalovaný, a pokud by se mu podařilo dostat paní Nagyovou do Senátu, tedy zařídit jí imunitu, tak by se mu podařilo zkomplikovat soudní proces, a to je pro něj velký motiv, proto se tomu tak věnoval,“ prohlásil.