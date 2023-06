Vysvědčení si dříve než v pátek převezmou žáci ve 34 základních školách

„Nejdříve skončila výuka žákům ve dvou základních školách v Ústeckém a Karlovarském kraji, a to již 12. června. V obou případech byla důvodem rozsáhlá rekonstrukce školních prostor,“ uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Za připomenutí stojí, že do nynějšího dne – pondělí 26. června – mohou studenti podávat přihlášky k letošnímu podzimnímu zkušebnímu období maturitních zkoušek. Opravný a náhradní termín maturit se koná v září. Středoškoláci skládají didaktické testy státních maturit, které centrálně zadává a vyhodnocuje státní organizace Cermat, a školní část maturit.

„Je v kompetenci škol, do kolika hodin 26. června přihlášku přijmou,“ sdělila Novinkám mluvčí Cermatu Jana Patáková.

Studenti, kteří budou v září vyplňovat didaktické testy od Cermatu, je budou psát v několika tzv. spádových školách v termínu od 4. do 8. září. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka, druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Výsledky těchto testů budou do 10. září. Podle vyhlášky z roku 2020 se maturitní testy neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy „uspěl“ či „neuspěl“.

Školní maturity v náhradním a opravném termínu se budou konat od 1. září do 20. září, praktické zkoušky mohou školy podle informací Cermatu pořádat i dříve. Konkrétní termíny stanovuje ředitel školy, a to nejpozději do 25. srpna.