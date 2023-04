Nahradit známky jiným hodnocením pouze na vysvědčení je nesystémové, upozorňuje expert

Zvláště pro prvňáčky je známkování demotivující a pravděpodobně souvisí s častými odklady školní docházky v Česku, uvedlo MŠMT v dokumentu k rozvoji vzdělávání do roku 2027.

Školský resort podle dřívějšího vyjádření své mluvčí Anety Lednové změny v hodnocení připravuje v souvislosti s novými učebními plány pro školy. Výkon dítěte v polovině a na konci školního roku by se tak nově měl posuzovat podle několika kritérií, která se budou odvíjet od výukových cílů. To, o jaká konkrétní kritéria by se mohlo jednat, mluvčí neuvedla.