Vědci certifikují rybníky, aby pomohli prodeji tuzemských ryb

Co do spotřeby piva jsou sice obyvatelé Česka nejen na evropské, ale i světové špičce, avšak co do konzumace ryb se drží na samém chvostu států Unie. V celosvětovém měřítku sní každý obyvatel planety ročně zhruba 20 kilogramů ryb, odborníci doporučují konzumaci alespoň 17 kilogramů rybího masa do roka.