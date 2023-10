Generace Z plýtvá potravinami nejčastěji. Vědci řeší, co s tím

„Téměř 80 procent Čechů neplýtvá potravinami vůbec nebo plýtvá pouze do pěti procent. Není ale jasné, jak dlouho si tento výsledek udrží. Generace Z však plýtvá potravinami nejvíce a my se snažíme nalézt způsob, jak to změnit,“ vysvětlila vedoucí projektu Lucie Veselá.

Statisticky významný rozdíl je mezi skupinou respondentů dotazníku ve věku 18-29 let a skupinou 65 let a výše. Co se týká množství vyhozených potravin za týden, uvádí dotazník následující: zatímco v domácnostech mladých lidí ve věkové kategorii 18-29 let i v domácnostech lidí ve věku 30-49 let je nejčastější odpovědí do 0,5 kg potravin za týden, v domácnostech seniorů je nejčastější odpovědí méně než 50 g. Navíc v kategorii seniorů nikdo neoznačil možnosti nad 0,5 kg vyhozených potravin za týden, zato zhruba čtvrtina mladých lidí ve věku 18-29 let vyhazuje za týden více než 0,5 kg potravin.