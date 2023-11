Třeboňský kapr bude stát na Vánoce stejně jako loni

Počátek roku byl velice příznivý, přišla voda, která tady pět let chyběla, takže všichni z toho byli pozitivně naladěni, nicméně duben, květen byly extrémně studené, takže ryba se po zimě vůbec nerozběhla, trvalo pomalu do konce května, než začala přijímat potravu. Přírůstek nám z dubna a května chybí. A léto bylo z extrému do extrému, v červenci 38 stupňů, pak to spadlo na deset a teplé září už to nedohnalo, přestože se krmilo,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.