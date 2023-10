Kapři, štiky, sumci. Stovky lidí přišly sledovat první den výlovu rybníka Rožmberk

Největší rybník v České republice s plochou přes 640 hektarů se začal vypouštět před čtrnácti dny. Do prvního výlovu se rybáři v gumových oblecích a vysokých holinkách pustili v pátek 13. října ráno.

„Začali jsme takzvaným plocením, to znamená že jsme roztáhli síť, které říkáme plot, a zabránili jsme rybám, aby mohly unikat po páteřní stoce z loviště. Pak byl první zátah rybářskou sítí nevodem (speciální typ tažné sítě - pozn. red.). Rybáři chytili určitou část ryb, která je v lovišti, a začali je třídit podle druhů a hmotnostních kategorií. Pak se odváží na nákladních autech do Třeboně na sádky,“ popsal postup prací předseda představenstva Rybářství Třeboň Jiří Malecha.

Zátahy rybáři opakují i několikrát denně a pokračovat takto budou na Rožmberku až do neděle 15. října. O vlastní výlov se stará čtyřicet rybářů, další desítky jsou potřeba na zajištění programu celé akce, celkem jich tu je stovka.

„Prognóza výlovu na Rožmberku je 100 až 120 tun ryb, což je takový podprůměr třeboňských rybníků,“ uvedl. Za nižší číslo může mimo jiné mírná zima. Ve všech podzimních výlovech na Třeboňsku, které začaly v půlce září a potrvají do konce listopadu, pak plánují získat zhruba dva tisíce tun tržních ryb.

A jako každý rok, i letos rybáři doufají, že se jim podaří vylovit sumce zvaného Standa. Toho do „krále českých rybníků“ přestěhovali před patnácti lety z Bošileckého rybníku, který už mu začínal být těsný.

„Standa je lišák, vždycky se nám schovává v korytě Staré řeky, ale loni jsme ho vylovili, a to posledním zátahem. Vždycky ho zvážíme, moc ho nestresujeme, protože ho pouštíme zpátky. Loni vážil čtyřicet pět kilo, což bylo méně než předloni, ale to nic neznamená. My věříme, že ho o víkendu zase uvidíme a bude v dobré kondici,“ věří.