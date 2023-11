V Antarktidě bylo letos průměrně o čtyři stupně Celsia tepleji než loni

„Největší změna se udála v posledních dvou letech, kdy došlo k nebývalému nárůstu teplot vzduchu, ale mělo to i odraz v podobě ústupu místních ledovců a jejich ztenčování a změny permafrostu,“ řekl Nývlt.

„Pokud chceme vědět, jaké dopady bude mít probíhající klimatická změna na přírodní prostředí, musíme vědět, jak Antarktida vypadá v současnosti a jak se nám do budoucna bude měnit,“ poznamenal Nývlt.

Podle náměstka ministra životního prostředí Jiřího Lehejčka je investice do polárního výzkumu pro Česko stejně výhodná jako investice do kosmického výzkumu. „Investice do těchto výzkumů se společnosti několikanásobně vrátí v technologiích, ve znalosti klimatické změny, krize biodiverzity i znečištění,“ uvedl.