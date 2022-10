Tučňáci císařští jsou už ohroženým druhem, oznámili Američané

Daná situace přiměla Správu Spojených států pro ryby, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy (U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS) zařadit je na seznam ohrožených druhů.

„Změna klimatu má značný dopad na druhy po celém světě,“ poznamenala podle listu The Guardian ředitelka USFWS Martha Williamsová.

Acidifikace je proces, při kterém dochází k okyselování půdního nebo vodního prostředí, kvůli zvýšení koncentrace vodíkových iontů, které se do prostředí dostaly atmosférickou depozicí především plynných emisí.

Deník The New York Times připomíná, že v divoké přírodě v současnosti zbývá 625-650 tisíc tučňáků císařských. Odborníci se obávají, že do roku 2100 může až 99 procent jejich populace vymizet.