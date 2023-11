Ústupek vlády školy zatím berou

„Je to snad na dobré cestě. Ale budu to brát jako ústupek ze strany vlády, až to uvidím černé na bílém,“ řekl předseda školských odborů František Dobšík.

Podobně reagovala i šéfka spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. „Byla bych ráda, kdybychom to mohli dát na papír,“ sdělila Novinkám a Právu.

To už jsme schopni zrealizovat tak, aby to neodskákala kvalita výuky. Jiří Kuhn, ředitel gymnázia

Původní návrh ministerstva školství totiž měl snížit maximální počty odučených hodin na různých typech středních škol v průměru o 15 procent.

Den protivládních protestů: Stávkovaly školy i fabriky

To mezi řediteli vyvolalo paniku, protože by mnozí museli rušit volitelné předměty, dělení tříd v některých předmětech na menší skupinky podle dovedností, omezen by mohl být i odborný výcvik.

Nemusejí propouštět

S konkrétním propočtem přišel ředitel Gymnázia Nymburk Jiří Kuhn. „Učitelé u nás mohou odučit maximálně 1068 hodin. Využíváme této možnosti na 97 procent. Snížením z teoretického základu o 15 procent bychom se dostali na 908 hodin,“ popsal.

Kvůli tomu by musel přestat dělit třídy v matematice a češtině, u předmaturitních a maturitních ročníků ve volitelných předmětech. Ve hře byla třeba ještě laboratorní cvičení.

Zároveň by to znamenalo propuštění pěti kantorů, nebo širší snížení učitelských úvazků. Nyní se jeho obavy rozptylují. Minulý týden koalice schválila, že se bude na maximálním počtu hodin škrtat v úhrnu jen o pět procent.

Münich: Reálné výdaje na školství rychle klesají

„To už jsme schopni zrealizovat tak, aby to neodskákala kvalita. Na fyzikální nebo biologický seminář, kde se děcka už profilují směrem k vysokoškolskému studiu, máme tři skupiny po deseti, potom budou dvě po patnácti,“ popsal Novinkám a Právu. A nemusí propouštět.

„Ti lidé nebudou mít přespočetné hodiny, budou mít základní úvazky,“ dodal.

Také podle předsedy Unie školských asociací Jiřího Zajíčka je současný návrh přijatelný. Nicméně rovněž má pochybnosti. „To už je pro nás akceptovatelné, ale zatím to není na papíře. Kvalitu by to asi příliš neohrozilo. Většina škol by se, myslím, do toho vešla,“ řekl Novinkám a Právu.

„Bez stávky by to nešlo“

Málo přehledná je situace s návrhy ministerstva školství pro šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce. V případě základních škol se měl maximální počet hodin snížit na 94 procent, nyní je to také na 95 procentech.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) se počítá s tím, že 600 úvazků ze škol, které čerpaly nejvíce, se jich stejný počet přesune ke školám, jež čerpaly nejméně.

Zajícovi se ale tento manévr nezdá. „Je divné přesouvání úvazků ze škol, co je využívají či potřebují, k těm, co je nepotřebují, nebo pro ně nemají prostorovou či personální kapacitu. Přesun od aktivních k neaktivním moc nechápu. Uvidíme, co z toho vypadne,“ sdělil Novinkám a Právu.

Žádnou kritiku na stávku jsem od rodičů nezaznamenal, říká ředitel jedné ze zavřených pražských škol

Právě hrozba škrtů v hodinách vehnala řadu škol do pondělní stávky. Podle Mazancové splnila účel.

„Proč by ten původní návrh na snížení o 15 procent vůbec vypouštěli? Obávám se, že kdybychom se neozvali, tak to prostě udělají. A tu poslední variantu se snížením o maximálně pět procent jsme už dříve navrhovali,“ dodala.

Chystají se další jednání

Ministr Bek každopádně plánuje nadále jednat s řediteli škol, asociacemi, Učitelskou platformou i vedením odborů. Apeloval na všechny strany sporu, který se odehrává ve školství, aby ukázaly, že školská veřejnost, ať už se jedná o studentskou, učitelskou nebo politickou, je připravena hledat cestu ke kompromisu a shodě o tom, jak zvládnout rozpočtový rok 2024.

„Příští týden nás čeká jednání velké tripartity a také školské tripartity. Doufám, že se nám začne rýsovat obrys nějaké shody. Udělám pro to vše, považuji za důležité, abychom do toho příštího roku vkročili s nějakou základní shodou,“ konstatoval Bek.

Vládní hejtmani kritizují vládu: Se změnami ve školství přišla pozdě

„Já myslím, že si všichni uvědomujeme, že je potřeba systém financování regionálního školství upravit tak, aby byl více cílený a z hlediska rozpočtového udržitelný a zároveň nepoškozoval vitální zájmy škol a kvality vzdělávání,“ doplnil šéf školského resortu, který v úterý jednal mj. i s představiteli Svazu měst a obcí.

Na dnešní schůzce se @SMOCR_CZ a @obcetweetuji jsme se shodli, že budeme dále pracovat na nastavení financování nepedagogických pracovníků, abychom byli schopni zajistit dlouhodobě udržitelný systém. — Mikuláš Bek (@MikulasBek) November 28, 2023

Shodli se, že budou dále pracovat na nastavení financování nepedagogických pracovníků, aby byli schopni zajistit dlouhodobě udržitelný systém. Ministr to uvedl na sociální síti X.

Učitelská platforma se pustila do odborů: Zneužily původní záměr stávky