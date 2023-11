Den protivládních protestů: Stávkovaly školy i fabriky

Asi nejvýraznější byla stávka ve školství. „Konkrétně je to 7213 škol, které aktivně podpořily stávku tím, že jsou úplně zavřené, nebo omezily provoz. Je to největší stávka za 30 let,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

V posledních týdnech se vyjednávání o školském rozpočtu zaměřovala na systém financování, kdy se ministr školství Mikuláš Bek (STAN) snažil do budoucna omezit proplácení maximálního počtu odučených hodin. Vznikly tak obavy, že školy budou mít méně možností vést volitelné předměty, půlit výuku či učit v tandemu.

V pondělí proti tomu demonstroval na Malostranském náměstí v Praze například Milan Arner, který učí na pražské konzervatoři i základní umělecké škole. Letos se dokonce dostal do finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

FOTO: Den stávek. Do ulic vyrazili odboráři i studenti

„Na konzervatoři by to mohlo znamenat, že bychom měli velké skupiny žáků a nevešli bychom se do třídy. Také bychom neměli čas na naše nevidomé žáky, neměli bychom pro ně dost individuální výuky,“ řekl Novinkám. Menší počet hodin by podle něj také mohl znamenat menší úvazky a hrozbu propouštění.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Mezi důvody stávky patřila i částka, jíž chce vláda vložit do školství. Podle odborů je nízká.

„Jsme pracující chudoba“

Nejvýraznější mimoškolská stávka byla v mladoboleslavské Škodě Auto. „Budeme na tom hůř a hůř kvůli inflaci, kvůli cenám energie,“ řekl šéf zdejších odborů Jaroslav Povšík.

Stávkovala i část zaměstnanců ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel. Zastavili například výrobu, nenakládali kamiony. Vadí jim, že stále není jasné, které namáhavé profese budou moci odcházet dříve do důchodu, aniž by jim byl krácen. „Nedokážeme si představit, že by lidé z těžkého průmyslu měli odcházet do důchodu v osmašedesáti letech. Už nyní tady máme šedesátníky a někteří už sotva chodí,“ řekl Rostislav Blažek z tamní odborářské organizace.

Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem Petr Fiala, premiér

Protest pak vyhlásili i odboráři v pražském Národním muzeu. „Zaměstnanci jsou na hraně svých ekonomických sil, mnozí z nich musí pobírat podporu na bydlení nebo si hledat druhou práci. Jsme v situaci, kdy vysokoškolsky vzdělání lidé pracující v největší české paměťové instituci živoří a jsou v podstatě pracující chudoba,“ sdělili.

Vrcholem protestů vedle stávek byly demonstrace. V Mladé Boleslavi se jí podle odborářů zúčastnilo až 11 tisíc lidí. Několik set středoškoláků se pak vydalo na protestní pochod centrem Prahy k ministerstvu školství. Chtěli podpořit učitele a jejich protest.

Nejdůležitější akci odboráři naplánovali na pražské Malostranské náměstí, kde ale zčásti zaplnili jen jeho spodní část. „Jsme tady, protože se nám nelíbí vývoj v České republice, kterou vy momentálně řídíte. Jsme ale vždy připraveni zasednout za jednací stůl, abychom se dohodli. Ale pokud nechcete, jsme připraveni protestovat dále,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula shromážděnému davu a nepřímo i vládě.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Protestní stávka odborů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku

Transparenty žádaly důstojné podmínky pro pedagogickou práci. Transparent odborů firmy Bosch útočil přímo na premiéra: „Dělník hubou v zemi ryje, Fiala si v žitě žije.“ „Konec profesora Nutelly!“ hlásal jiný poutač s přeškrtnutým Fialovým portrétem.

S transparentem o mzdě 26 500 korun hrubého přišla na demonstraci kuchařka jedné pražské základní školy. „Je to prakticky polovina průměrného platu, a ještě nám ho chtějí o dvě procenta snížit. A to se zvyšují životní náklady,“ postěžovala si Právu.

Fiala: Neustoupíme nátlaku

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem, jsme samozřejmě připraveni jednat,“ okomentoval protesty premiér Petr Fiala (ODS).

Vidí za stávkou snahu odborářských předáků zviditelnit se, což Středula odmítl jako pohádku. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil premiér.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) České televizi řekl že vláda je připravena o požadavcích jednat, ale až bude vědět, jaké jsou nespotřebované přebytky z letošního rozpočtu. Navíc odborům nabízel jednání už na pondělí, což Středula odmítl.

„Ano, nabízel nám to. Ale my jsme řekli, že jednání s jednotlivými členy vlády nemá smysl, protože se každý z nich vymluví, že o změnách musí rozhodnout vláda,“ okomentoval to Středula s tím, že chce jednání s předsedy koaličních stran nebo vládou.