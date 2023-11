Odbory jsou v sobě kvůli infiltraci demonstrace dezinformační scénou

Středula se hájil tím, že protest svolávala ASO. „Tito lidé pro mě nejsou akceptovatelní a nikdy nebudou. My jako ČMKOS jsme demonstraci na Malostranském náměstí nepořádali a nemohli jsme ovlivnit, kdo tam vystoupí,“ řekl Středula Právu. Odmítl, že by demonstrace byla zneužita proruskými silami.

Právě to naznačila organizace Učitelská platforma, podle které odbory zneužily původní záměr protestu a pozvaly na pódium kontroverzní osoby. „Když jste organizátorem největší stávky za několik desítek let, tak jste odpovědný za to, kdo na tom pódiu vystoupí,“ řekla Právu šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová.