Žádnou kritiku na stávku jsem od rodičů nezaznamenal, říká ředitel jedné ze zavřených pražských škol

„Dnešní den (pondělí) je u nás atypicky klidný, žádní žáci tady nejsou,“ řekl nám ředitel školy Pavel Petrnoušek. Běžná výuka v pondělí v žádné z jeho tříd neprobíhala a škola měla zavřeno, včetně družin a jídelny. I přesto se do školy někteří žáci vydali.

„Se třemi třídami absolvují paní učitelky, které stávkují, nasmlouvané věci – zaplacené výlety a jedno divadelní představení. Beru to od nich jako skvělý a profesionální přístup. Jinak se ve škole na základě smluv o pronájmu pohybuje několik žáků jiných subjektů,“ vysvětlil ředitel a na mysli měl třeba děti směřující do psychologicko-pedagogické poradny či do umělecké školy.

Z 96 zaměstnanců organizace se do stávky nezapojili jen tři. Mezi nimi i sám ředitel.

Odboráři sotva zaplnili Malostranské náměstí

„Byl jsem v takové schizofrenní roli, že se sice mohu jako ředitel školy zapojit, ale zároveň jsem věděl, že budou přicházet dotazy, maily a že budu pracovat. Bral jsem to profesionálně, že jsem zaměstnavatel,“ přibližoval svůj přístup a důvod, proč on ve škole byl.

O tom, že se škola ve Stodůlkách zapojí do výstražné akce vyhlášené školskými odbory, informoval rodiče s předstihem dvou týdnů.

Foto: Novinky Mnoho tříd zelo v pondělí 27. listopadu prázdnotou.

„Avizovali jsme, že pokud nedojde k posílení kapitoly rozpočtu školství – a já jsem předpokládal, že bohužel nedojde -, tak ať počítají s tím, že stávka skutečně proběhne,“ uvedl.

Rodiče situaci podle něj chápali, nezaznamenal od nich žádnou kritickou reakci a byl rád, že jsou jednotní a solidární, jak se školou, tak s jejími pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci.

Vynucené stávkové menu soukromé základky: Dnes vaří ředitelka

Snaha se cení, ale přišla pozdě

Velké množství škol zapojených do stávky ho překvapilo.

„Přiznám se, že jsem čekal menší číslo. Bohužel ta snaha vysvětlit nevysvětlitelné ale vedla k tomu, že se zapojily další školy a velmi tmelící roli sehrála Učitelská platforma. Tady tu jednotu, tu není radno podceňovat,“ myslí si.

A uvědomit by si to měl i ministr školství Mikuláš Bek. Toho měl Petrnoušek možnost slyšet debatovat na nedávné odborné konferenci Školství 2024.

„Musím přiznat, že se mi líbila jeho snaha začít komunikovat a snaha pojmenovávat ty věci. Ale bohužel přicházela příliš pozdě,“ zhodnotil.

Foto: Novinky Ředitel Pavel Petrnoušek

Zástupci stávkujících škol požadují do školství více peněz a varují, že po škrtech se může zhoršit kvalita výuky.

I Petrnoušek varuje, že plánované kroky omezí například možnosti dělených hodin, které jeho škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky, jazyků, výtvarného umění a tělesné výchovy hojně využívá.

„Obávám se, že se nám ředitelům škol obecně snižuje volnost v tom plánovat, i když jsme to my, kdo zodpovídáme za kvalitu výuky a výsledků. My víme, jestli je nutné třídy dělit. Jsou třídy, kde je 23 žáků, my žádnou takovou na druhém stupni nemáme, my máme všechny s 29 nebo 30 žáky,“ upozornil.

A frontální odučení některých předmětů jim nezaručí stejnou kvalitu výuky jako doposud a výsledky žáků nebudou tak dobré.

Foto: Novinky Stávkovalo přes 7 tisíc škol.

„Obecně dochází za poslední dva roky k podfinancovávání. Ano, peníze se přidávají, ale je to málo. A když budeme přemýšlet, jestli sebrat dvě procenta nepedagogům, abychom se trošku nadechli a přežili jsme ten rok, tak je to špatně, to není koncepční,“ varoval.

Zmiňovaní nepedagogičtí pracovníci v ZŠ Kuncova k situaci podle něj přistupují „velmi seriózně“ a nepropadají sklíčenosti.

„Cítili, že se tady za ně postavili všichni pedagogové, to byla až dojemná symbióza té solidarity,“ zmiňoval ředitel s tím, že je nejen on, ale i ředitelé dalších škol „nenechají padnout“, jejich práci ocení a budou hledat cesty, jak případné krácení mezd dorovnat. Protože, jak říká, největší kapitál je právě v lidech.