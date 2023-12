Test DNA nalezne předky z doby vzdálené i tisíciletí

Nicméně první německá kolonizace oblasti se datuje už do středověku, kdežto „moje“ skupina se sem rozšířila zřejmě o pár stovek let později. Přesnější odpověď přinese snad čas, jak budou postupně přibývat další otestované vzorky.

Jenže je to jen laický omyl. „Ve skutečnosti existuje řada důvodů, proč je tato stopa falešná, od biologických až po ty historické. Souvisí to nejspíš s používaným postupem při testování,“ namítne vědec a vysvětlí situaci v oboru. „Jestliže se firma snaží vyjádřit genetickou informaci nějakého Evropana jako kombinaci ze severu, jihu, západu i východu Evropy, nemůže být překvapením, že pro člověka ze středu Evropy tam bude většinou od každého něco.“

Úvahy o neznámém švédském vojákovi obléhajícím Prahu můžu podle něj pustit z hlavy i navzdory tomu, že mi test ukazuje také genetické shody s dalšími testovanými z Norska, Švédska a Finska. Nejčastěji prováděný typ DNA testu, autozomální, který jsem podstoupila, totiž do doby třicetileté války ani nedosáhne. Analyzuje 22 nepohlavních chromozomů, takzvaných autozomů, z nichž dědíme od každého rodiče náhodně polovinu. Po asi třech staletích opakovaného náhodného půlení jsou tyto části DNA už tolik naředěné, že se v testech většinou ani nezachytí. Potenciální společný předek s mými skandinávskými shodami by tedy musel pocházet z doby bližší k současnosti.

První genetický test si nechal udělat v roce 2006, tedy brzy potom, co se začaly prodávat veřejnosti. Zrovna pobýval v USA, kde se o nich v té době hodně psalo a mluvilo. „Tenkrát byly ale mnohem dražší než dnes, proto jsem i chvíli váhal, jestli mi to vůbec k něčemu bude. Později jsem naopak občas zalitoval, že někdo z mých příbuzných se tenkrát ještě mohl otestovat a nestihl to udělat,“ vzpomíná na počátky nového oboru, který propojil přírodní vědy s pomocnými historickými vědami.

Pátrat v matrikách po předcích začal Martin Kotačka ještě jako středoškolák. Poprvé ho dokonce museli do archivu doprovodit rodiče, protože mu ještě nebylo patnáct let, a neměl tedy občanský průkaz potřebný pro založení badatelského listu. „Tehdy ještě nebyly matriky digitalizované a přístupné na internetu jako dnes, a tak jsem musel využít všech dostupných prázdnin a šetřit kapesné na kolky, kterými se tehdy vypůjčení matrik platilo,“ vzpomíná.

Genetický test si udělal mezi prvními, podobně jako Jiří Pavlíček, už v roce 2007. Poháněla ho touha zjistit, jestli je doopravdy Kotačka. Měl totiž indicie, že by dědeček nemusel být biologickým otcem jeho tatínka. „Mezi genealogy se s podobnou motivací k testování občas potkávám,“ usměje se. „Zeptat se babičky jsem bohužel nemohl a chtěl jsem prostě vědět, jak to je. Nezáleželo mi na tom, jak to dopadne, zajímaly mě moje skutečné kořeny. A nakonec test ukázal, že to všechno byl nesmysl,“ vzpomíná, jak objevil kouzlo genetické genealogie.