Studie: Emise oxidu uhličitého ve světě letos vzrostou o 1,1 procenta

Další roční nárůst byl oznámen na klimatické konferenci COP28 v Dubaji, kde se světoví lídři snaží dohodnout na snížení emisí o 43 procent do roku 2030. Podle iniciativy Global Carbon Project bude v roce 2023 do ovzduší vypuštěno 36,8 miliardy tun oxidu uhličitého (CO2), což je dvakrát více než před 40 lety.

„Zjevně nejdeme správným směrem,“ řekl Friedlingstein s tím, že v důsledku spalování fosilních paliv a výroby cementu letos uniká do atmosféry 1,17 milionu kilogramů oxidu uhličitého každou vteřinu.

Mimo Indii a Čínu se emise naopak snížily, celkově o 419 milionů tun. Největší pokles zaznamenala Evropa, a to o 205 milionů tun, tedy osm procent. Spojené státy snížily emise o 154 milionů tun, přičemž pokles zde byl viditelný hlavně u uhlí. Emise z ropy a zemního plynu naopak mírně vzrostly.

Rovněž šest velkých mlékárenských společností bude brzy oznamovat, kolik vypouštějí do ovzduší metanu, což je téměř 30krát mocnější skleníkový plyn než CO2. Šest členů tzv. mlékárenské aliance proti metanu, tedy Danone, Bel Group, General Mills, Lactalis USA, Kraft Heinz a Nestlé, začnou uvádět metanové emise do poloviny příštího roku a do konce roku 2024 vypracují protimetanové akční plány.