FOTO: Bełchatów a Turów, největší znečišťovatelé ovzduší v Evropě

Elektrárna Bełchatów již řadu let produkuje nejvíce oxidu uhličitého v celé Evropské unii. Loni elektrárna provozovaná společností PGE vypustila do atmosféry 35 milionů tun CO2, uvádí zpravodajský web Interia Biznes. Podobně si v žebříčku největších znečišťovatelů vede i Turów, který je už dlouho trnem v oku Čechů bydlících v příhraničí poblíž tohoto hnědouhelného dolu a elektrárny. Faktem však také zůstává, že fungují zároveň jako největší zaměstnavatelé v regionech a „zelená transformace“ by mohla připravit o práci desítky tisíc lidí.