Studenti ústecké obchodní akademie stávkují kvůli výpovědi učitelky. Chtějí konec ředitele

Před obchodní akademií v centru krajského města se studenti sešli ráno v 7:30 s transparenty. „Zorganizovalo se to najednou včera (ve středu) na sociálních sítích kvůli tomu, co se stalo s paní učitelkou Tesařovou, která je nejoblíbenější učitelkou tady,“ řekla ČTK Petra Jelínková, studentka 3. ročníku.

Zřizovatel školy do současné situace nebude zasahovat, a to i s ohledem na to, že výpověď dala učitelka. ČTK to sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.