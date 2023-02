Sněmovna zřejmě schválí zakotvení objemu peněz na platy učitelů. Novela řeší i nepedagogy

Předloha má od září umožnit odborníkům s vysokoškolským vzděláním i bez studia pedagogiky učit na druhých stupních ZŠ a v SŠ. Ředitel by tyto odborníky mohl na tři roky zaměstnat jako kvalifikované učitele pro předměty odpovídající oboru jejich vzdělání. Pokud by poté chtěli kvalifikovanými pedagogy zůstat, museli by si učitelské vzdělání doplnit. Tříletou lhůtu by podle novely nemělo být možné překročit tím, že by dotyčný vystřídal více škol.