Středoškolské obory se budou měnit

Na úpravy oborové nabídky podle Bulanta naváže příprava změn tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední školy. Tyto programy stanovují, co by se měl učeň nebo student naučit. Při zavádění nových učebních plánů by měly školám pomáhat plánované modelové vzdělávací programy, které chce NPI připravit pro všechny obory.