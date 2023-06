Nové hygienické normy pro školy mají platit od příštího školního roku

Upravit by se ale podle poslankyně v připravovaném návrhu měly např. požadavky na prostory pro vzdělávání dětí různého věku. Podle poslankyně totiž nejsou nutné stejné podmínky pro vzdělávání předškoláků a mladých studentů středních škol. Platit by už nově nemusely ani povinnosti o pravidelném malování školních prostor nebo nutnost mít křídovou tabuli v každé třídě.

Více zodpovědnosti než nyní by za bezpečnost školy mohli dostat ředitelé a zřizovatelé škol. Podle lokace a podoby školy by si mohli některé současné požadavky upravit a přizpůsobit. Kupříkladu by se tak mohli rozhodnout, zda chtějí školní pozemky oplotit nebo to vzhledem k umístění školy není nutné.