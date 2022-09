Dobšík: Navrhované škrty jsou naprosto nepřijatelné

Znervózňuje vás návrh, který počítá s miliardovým škrtem pro školství?

Dostali jsme návrh v rámci České konfederace odborových svazů k připomínkám a tam jsem se vyjádřil, že je to naprosto nepřijatelné a v rozporu s tím, co má vláda ve svém programovém prohlášení, a s tím, co celou dobu slyšíme, jak to s odměňováním ve školství bude.

Požadujete od 1. ledna 15 procent navíc na platy pedagogických pracovníků, což by podle vás vyšlo na 18 mi­liard. To si může vyškrábat z rozpočtu samo školství?

To rozhodně ne, ani polovinu.

Jsou tam výdaje, které už třeba nebudou v příštím roce zapotřebí?

Určitě ne v rámci regionálního školství, tedy v oblasti mateřských, základních a středních škol.

Není váš požadavek přemrštěný v době utahování opasků?

Co myslíte utahováním opasků? Pokud sledujeme statistiky, tak platy rostou ve státě o sedm procent, zatímco učitelům letos rostly o dvě procenta. Příští rok odhaduje resort financí růst průměrné mzdy o dalších šest sedm procent a inflace má být deset procent. Že to někdo nebyl schopen zorganizovat tak, abychom nemuseli utahovat opasky, není pro nás relevantní. A pokud to s návrhem rozpočtu myslí vážně, ať řeknou, že vzdělávání není pro vládu prioritou.

Váš návrh počítá s tím, že příští rok má plat učitelů růst o 15 procent, v tom dalším o deset a v roce 2025 o sedm. Má se tak vyhovět vládou schválenému návrhu zákona o pedagogických pracovnících, podle nějž mají mít učitelé od roku 2025 plat zafixovaný na 130 procentech průměrné mzdy. Byli byste ale ochotni ustoupit na růst třeba po deseti procentech třikrát za sebou?

To už záleží na vládě. My jsme pana premiéra požádali, aby při dalším jednání vysvětlil, jak to bude s naplněním vládního prohlášení, které také slibuje učitelský plat na úrovni 130 procent průměrné mzdy.

To on bude muset na to dát palec a rozhodnout. Jestli někdo řekne jinou variantu, než představujeme my, budeme o ní jednat. My jsme svou řekli a čekáme na reakci. Mimochodem, když jsme svou variantu panu premiérovi představovali, nerozporoval ji.

Růst o deset procent v příštím roce, jak byl váš původní minimální požadavek, by si vyžádal zhruba sumu 12 miliard navíc?

Zhruba ano.

Na kolik by podle vás mělo vyjít celkové dorovnání ke 130 procentům?

To se nedá teď bezpečně určit, protože se vychází z růstu celostátní průměrné mzdy. Ale je jasné, že průměrný plat nestagnuje, ale roste. Náš první odhad byl 30 až 40 miliard.

A toto číslo se zřejmě ještě navýší, protože zmiňovaná novela umožňuje také nastoupit, alespoň dočasně, do škol odborníkům bez pedagogického vzdělání, čímž se mají doplnit chybějící řady matematikářů, fyzikářů, informatiků. Je to tak?

Ve stanovisku ke státnímu rozpočtu k tomu píšeme, že ministerstvo financí ani tento faktor nezohledňuje. Pokud nedodají peníze na nové úvazky, tak se sníží platy, protože ředitelé je budou platit z nenárokových složek platu, kde jsou i povinné příplatky atd.

Nevím, jak přesně mají spočítanou demografickou křivku, ale je jasné, že počty žáků se v uplynulých pěti letech nesnižovaly. Spíš naopak.

Jak jste dospěli k tomu, že v současnosti průměrný učitelský plat na úrovni 45 835 je v poměru k průměrné mzdě 112,6 procenta? Vždyť podle průměrné mzdy za 1. čtvrtletí, která činila 37 929, činí daná částka 120,8 procenta?

Připočítali jsme dvouprocentní růst pro letošek k průměrnému platu učitelů z loňska a vyšlo nám 45 835 korun. Plat jsme porovnali s predikcí vývoje celostátní průměrné mzdy ministerstva financí pro tento rok a vyšlo nám, že poměr průměrného platu učitelů k republikovému průměru se za celý rok sníží ke 112,6 procenta.