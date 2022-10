Odbory se bojí, že učitelé slibované platy nedostanou

Na to by měl kabinet sehnat desítky miliard korun a učitelům by se měly navýšit jednorázově platy z roku na rok až o deset tisíc. S tím však ministerstvo financí nepočítá, naopak ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na roky 2023 až 2025 se plánuje pokles nominálních výdajů ministerstva školství o pět procent.

Pouhé čtyřprocentní zvýšení mezd učitelů překvapilo šéfa školských odborů Františka Dobšíka.

„To pak nechápu, jak chtějí naplnit vládní prohlášení. Všichni mě ujišťovali, že se toho nemusím bát. Ale už začínám. Ale nechci říkat silná slova, dokud nebudu mluvit s panem ministrem. Oficiálně se máme sejít na tripartitě 24. října, ale já bych se s ním chtěl vidět ještě předtím,“ řekl Právu.

Ministerstvo financí odkázalo na fakt, že novela zákona o pedagogických pracovnících, která má platy učitelů fixovat na 130 procentech průměrné mzdy, zatím byla schválena jen vládou, nikoli parlamentem.

A proto prý nelze její finan­ční dopady ve střednědobém výhledu zohlednit. Plánované úspory na výdajích se prý učitelských platů dotknout nemají.

„Snížení celkových výdajů kapitoly ministerstva školství se týká výlučně mimoplatové oblasti. Konkrétně jde o výdaje kryté předfinancováním zahraničními příjmy z EU, které se standardně rozpočtují jen na rok dopředu, a nikoliv ve střednědobém výhledu,“ sdělil Právu mluvčí resortu Tomáš Weiss.

Podle propočtů ministerstva by letos měly být platy pedagogů na úrovni 115 procent průměrné mzdy. Vycházejí z predikce, že průměrná mzda bude činit 39 583 korun a při letošním navýšení mezd učitelů o dvě procenta by to mělo být v průměru 45 406 korun.