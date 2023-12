Školám hrozí, že přijdou o další půlmiliardu

„Už jen to, že tyto profese nejsou zahrnuty mezi pedagogy, kterým se má pravidelně navyšovat plat na 130 procent průměrné mzdy, je v kombinaci s návrhem vyhlášky jasný signál, že stát tyto důležité profese nepodporuje. A to v době, kdy je děti extrémně potřebují,“ řekla Novinkám a Právu Lenka Felcmanová, šéfka organizace SOFA, která se na inkluzi ve školách zaměřuje.

Dopady změny vyhlášky by se ale mohly dotknout i dalších zaměstnanců škol včetně učitelů. Ministerstvo totiž navrhuje snížit paušální výdaje na tyto pracovníky, takže ředitelé dostanou celkově snížený balík na platy.

Návrh popudil předsedkyni Učitelské platformy Petru Mazancovou. „Jelikož to má platit od 1. ledna a asistenti mají sepsané smlouvy, ředitel jim nemůže říct, že má na ně méně peněz. Je vázán zákoníkem práce. Takže bude muset sahat do nějaké jiné hromádky. Do nadtarifní částky pro učitele,“ sdělila.