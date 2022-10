Peníze na ukrajinské asistenty získá 752 mateřských, základních a středních škol

Cílem práce ukrajinského asistenta pedagoga je podpořit začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do tuzemských škol. Tito asistenti nemusí v aktuálním školním roce splňovat požadavky na výbornou znalost češtiny. Česky by podle legislativy měli umět natolik, aby se ve škole dokázali domluvit.

O finanční podporu na asistenty pro Ukrajince mohly školy MŠMT žádat v září. Peníze by měly obdržet prostřednictvím krajských úřadů a pražského magistrátu do 30. listopadu. Práce ukrajinských asistentů je zatím finančně zajištěna do konce prosince. Podle Černého by ale měla podpora pokračovat alespoň do konce školního roku.