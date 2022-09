MŠMT chystá úpravu financování asistentů pedagoga. Spolek reaguje otevřeným dopisem

„Z kusých informací, které máme k dispozici, vyplývá, že počty asistentských pozic, o nichž se uvažuje, by znamenaly dramatické snížení počtu asistentů ve školách, a to zejména v malých školách, které mají často zařazeno velké procento dětí s potřebou podpory,“ napsali zástupci platformy.

Na financování asistentů by podle nich pak sice bylo potřeba méně peněz a pozice asistentů by se stabilizovala, mělo by to ale negativní vliv na fungování společného vzdělávání handicapovaných s ostatními žáky v běžných školách neboli inkluze, uvedli.