Na Jihlavsku pokračuje hledání meteoritů, které spadly tento měsíc

Meteorit by patřil k nemnoha na světě s tzv. rodokmenem, tedy k meteoritům, u nichž byla zaznamenaná dráha letu a bylo dopočítáno možné místo dopadu, jak připomněl Tomáš Holenda z Astronomického klubu Pelhřimov, který vedl např. zmíněnou sobotní skupinu hledačů.

Jak by mohl vypadat nalezený meteorit. V tomto případě se jedná o meteorit Žďár nad Sázavou o hmotnosti 40 gramů v nálezové pozici.

Hledači se podle něho zatím spoléhají jen na vlastní oči, i když by bylo teoreticky možné využít i detektor kovu. Podle rozboru světla je přítomnost železa možná. „V této fázi je ale určitě lepší hledat jen očima. Záruka toho, že to zabere na detektor, se nedá dát, dokud se nenajde první kousek,“ řekl Holenda.

Velmi jasný meteor, tzv. bolid, proletěl podle Astronomického ústavu nad jižními Čechami a Vysočinou časně ráno 10. listopadu. Podle vědců dosáhl minimálně jasnosti Měsíce v úplňku. Kvůli husté oblačnosti byl ale špatně viditelný pro náhodné pozorovatele i přístroje. Přesto ho díky jeho záři zachytily některé kamery. Odborníci z toho usoudili, že se dostal hluboko do atmosféry a mohl spadnout na zemský povrch.

Podle zprávy zpracované Pavlem Spurným, Jiřím Borovičkou a Lukášem Shrbeným z oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu by se měly meteority nacházet v asi desetikilometrovém pásu širokém 300 metrů mezi obcemi Švábov, Batelov, Boková a Jezdovice na Jihlavsku. Největší by mohly vážit až 100 gramů.

Detail oblasti, kde by se mohly nacházet meteority. Meteority různých hmotností lze očekávat v různých částech oblasti. Vyznačena jsou teoretická místa dopadu meteoritů o hmotnostech od 10 do 100 gramů. Není však známo, jak velké ve skutečnosti dopadly.

Pokud by se našly, zařadily by se do exkluzivní kategorie meteoritů s rodokmenem. Těch je z tisíců známých meteoritů na světě jen asi 40.