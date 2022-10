Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo parametry dvou výzev na podporu ZŠ

V září MMR přistoupilo k úpravám parametrů evropských dotací určených na rozvoj základních škol tak, že se omezily limity výdajů na projekt a zvýšila se míra spolufinancování projektu ze strany žadatele o dotaci. Z původně navrhovaného limitu od jednoho milionu do 99 milionů korun to bylo pět milionů do 35 milionů Kč.