Ministerstvo chce upravit jednotné přijímačky na SŠ pro cizince. Nyní jsou „příliš přísné“

Na prominutí zkoušky by tak nově měl nárok třeba žák, který se v zahraničí vzdělával od šestého do sedmého ročníku ZŠ a v českém jazyce potom v osmém a devátém ročníku ZŠ. Zkoušce z češtiny by se podle nových pravidel vyhnul rovněž žák, který se v české ZŠ vzdělával do šestého ročníku a od sedmé třídy navštěvoval školu v zahraničí.