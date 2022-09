Motolští lékaři jako první v ČR provedli míšní stimulaci. Má umožnit pacientům vstát

Metoda míšní stimulace se již 50 let používá k léčbě chronické neztišitelné bolesti. Prostřednictvím elektrody zavedené do páteřního kanálu spojené s generátorem elektrických impulzů se stimulují zadní míšní kořeny, což vede ke snížení vnímání bolesti.

Např. vědci v USA zjistili, že pokud se elektroda uloží do oblasti, kde z míchy odstupují nervy spojené se svaly dolních končetin, lze pomocí stimulace tyto svaly aktivovat a vyvolat tak pohyb končetiny.

Stimulace probíhá pod úrovní původní míšní léze - v oblasti, která není funkčně poškozená, ale nemohou do ní vstupovat žádné signály z vyšších center.

V posledních 20 letech byly publikovány práce, které popisují využití epidurální míšní stimulace k obnovení stoje a chůze na kratší vzdálenost - a to i u pacientů, kteří měli po poranění míchy úplnou ztrátu pohybu dolních končetin. U některých z nich dokonce došlo po několikaměsíční stimulaci k obnovení aktivního - tj. vůlí ovládaného - pohybu na končetinách.

V posledních 20 letech byly publikovány práce, které popisují využití epidurální míšní stimulace k obnovení stoje a chůze na kratší vzdálenost - a to i u pacientů, kteří měli po poranění míchy úplnou ztrátu pohybu dolních končetin. U některých z nich dokonce došlo po několikaměsíční stimulaci k obnovení aktivního - tj. vůlí ovládaného - pohybu na končetinách.

„Elektrodu jsme zaváděli pod RTG kontrolou, její uložení bylo relativně složité, protože musí být přesné nejen co do výšky, ale i co se týče stranových odchylek,“ vysvětlil operatér Ondřej Bradáč, primář Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.