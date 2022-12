Výchovné za dítě pomůže hlavně ženám

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) Právu před Vánoci řekl, že by výchovné kvůli úsporám nejraději omezil, například podle počtu dětí, příjmu rodiny či výše důchodu. Ve vládní koalici to ale naráží na odpor lidovců.

Nárok na výchovné podle zákona splňuje ten, kdo nejvíce a osobně pečoval o dané dítě, a to alespoň po dobu 10 let do dosažení zletilosti dítěte nebo alespoň po dobu pěti let do dosažení zletilosti dítěte, pokud se dítěte ujal ve věku jeho osmi let nebo později.