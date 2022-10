Kdy je možné uplatnit školkovné a koho se již netýká

Mnozí rodiče, jejichž dítě navštěvuje předškolní zařízení, mají nárok na tzv. školkovné, resp. slevu na dani z příjmů za umístění dítěte do školky, a to až do výše 16 200 korun ročně. Odpovídá to minimální mzdě za rok 2022. Ovšem i tato sleva má svá pravidla a limity.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační snímek