Expertům se nelíbí změny u hudební a výtvarné výchovy. Pozastavili spolupráci na úpravách učiva

Zatím institut zveřejnil dvě varianty , jak by mohla výuka umění v základních školách vypadat. O finální verzi podle Kamila Ubra z NPI rozhodne ministerstvo školství, řekl dříve ČTK. Nyní - v pátek - doplnil, že práce na revizích pokračují podle zadání od ministerstva.

Jedna z představených variant výuky mluví o tom, že by měl mít žák možnost se kontinuálně minimálně po dobu pěti let vzdělávat ve dvou oborech uměleckého vzdělávání. Autoři varianty přitom předpokládají, že těmito obory budou ve většině škol výtvarná a hudební výchova. Návrh ale podle jeho autorů dává prostor i těm školám, které budou chtít k výuce umění přistupovat inovativně.

Zastánci výtvarné a hudební výchovy navrhují, aby základem pro vzdělávání školáků zůstaly HV a VV, které by rozvíjely i další umělecké oblasti. Zatímco na hodiny hudební a výtvarné výchovy by tak školáci chodili po celou dobu školní docházky, hodiny věnující se ostatním uměleckým oborům by mnozí žáci druhého stupně navštěvovat nemuseli. Experti navrhli, aby si starší žáci mohli studium umění zvolit jako volitelný předmět místo druhého cizího jazyka.