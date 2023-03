Hudební a výtvarná výchova se rušit nemá, školy ale mají dostat větší možnost volby

Na novém pojetí umění a kultury ve školách pracují v NPI pracovní skupiny. Jak by se měla výuka umění ve školách měnit, se však členové skupin neshodli a navrhli dvě varianty. O finální verzi by mělo rozhodnout MŠMT nebo autoři koncepce, podle níž se učivo upravuje.

Zastánci „zrovnoprávnění“ dramatické, filmové, výtvarné, hudební a taneční a pohybové výchovy naopak míní, že by měl mít školák možnost si vybrat z těchto oborů. Podle nich to jednotlivým školám vytvoří prostor pro vlastní cesty uměleckého vzdělávání dětí s ohledem na podmínky školy a potřeby žáků (varianta B).

„Při práci na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) se odborníci v pracovní skupině tvořící znění pro vzdělávací oblast Umění a kultura dostali už na začátku do sporu: patří do této oblasti jen výtvarná a hudební výchova, nebo i další, už dříve uznané obory taneční a pohybová výchova, dramatická výchova a filmová a audiovizuální výchova? Pokud ano, v jakém rozsahu a podobě? Neshody jsou při takové práci běžné,“ konstatoval pro Novinky člen pracovní skupiny pro revizi RVP ZV (Umění a kultura) Radek Marušák, vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU.

O ničem takovém se v koncepci nepíše. Školám se neurčuje, jaké cesty mají volit. Koncepce nicméně nemá být návratem k jednotné škole 70. let a ani nechce suplovat školní vzdělávací programy. Je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Postěžoval si, že to vyústilo do „mediální kampaně, proti které se my, tvůrci varianty B, už můžeme jen obtížně bránit“. Chtěl by především situaci uklidnit.